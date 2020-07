Bez uprawnień i pijany w Jamielniku

Kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami nawet do 15 lat grozi 24-latkowi, który kierował samochodem osobowym mając w organizmie blisko 2 promile alkoholu.

To jednak nie koniec kłopotów tego mężczyzny. Mieszkaniec gminy Nowe Miasto Lubawskie w ogóle nie posiada uprawnień do kierowania. Teraz ze swojego zachowania będzie teraz tłumaczył się przed sądem.

W sobotę, ok. godz. 17:40 w Jamielniku dzielnicowa zatrzymała do kontroli drogowej kierującego oplem. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że 24-latek ma w organizmie blisko 2 promile alkoholu. To jednak nie koniec kłopotów kierowcy. W trakcie kontroli okazało się ponadto, że mieszkaniec gminy Nowe Miasto Lubawskie w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę tego auta, bowiem nie posiada prawa jazdy, a auto którym podróżowało nie miało aktualnych badań technicznych.

Za popełnione przestępstwo odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami nawet do 15 lat. Nie uniknie także odpowiedzialności za popełnione wykroczenie.

KPP Nowe Miasto