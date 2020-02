Jest decyzja kuratora w sprawie Szkoły Podstawowej w Boleszynie

Problem demografii i ekonomii, dotyka szkolnictwo także w gminie Grodziczno.

Biorąc pod uwagę prognozy i aktualną sytuację demograficzną, włodarze gminy Grodziczno, stanęli przed koniecznością reorganizacji placówki w Boleszynie. Z powodu małej liczby uczniów, gmina chce aby w tej placówce pozostawić klasy 1-3 i oddziały przedszkolne. Starsze dzieci miałyby uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Mrocznie.Spośród pięciu gminnych obwodów szkolnych, najmniej dzieci, na przestrzeni ostatnich lat urodziło się w obwodzie szkoły w Boleszynie. To dzieci ze wsi Boleszyn i Kowaliki. W 2019 przybyło 6 osób. Należy pamiętać, że do systemu gminnej oświaty nie trafiają wszystkie dzieci, stałe zameldowanie rodziców nie zawsze pokrywa się z ich rzeczywistym pobytem - przedstawiała Sekretarz gminy - W roku szkolnym 2019/2020, w Boleszynie nie ma klasy drugiej, klasy czwartej a liczba dzieci w pozostałych oddziałach nie przekracza 10 osób. Zatem prognoza na kolejny rok szkolny to 34 uczniów, bez klasy pierwszej, trzeciej i piątej.Radni podjęli uchwałę intencyjną w tej sprawie i skierowali stosowne dokumenty do kuratorium oświaty. W odpowiedzi otrzymali decyzję. Oznacza to, ze szkoła w Boleszynie, nadal będzie placówką 8 klasową z oddziałami przedszkolnymi.a.laskowska@gazetaolsztynska.pl