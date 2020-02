Kierowcy, noga z gazu! Kolizja na trasie Radomno - Jamielnik oraz smutny bilans akcji "Prędkość" [ZDJĘCIA ]

Prędkość, a dokładniej jej niedostosowanie od warunków panujących na drodze, to ostatnio najczęstsza przyczyna kolizji i wypadków.

KPP Nowe Miasto: To już kolejne zdarzenie drogowe na drodze wojewódzkiej W 538 w Wawrowicach. Z uwagi na dużą ilość zdarzeń na tym odcinku policjanci wnioskowali do zarządcy drogi o ustawienie znaków drogowych w postaci ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz znaku ostrzegawczego informującego o śliskiej nawierzchni po opadach deszczu. Mimo to w dalszym ciągu dochodzi tam do zdarzeń, których przyczyną jest niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze.

W ciągu ostatnich dwóch lat doszło tam do 22 zdarzeń drogowych.

st. kpt. Krzysztof Szałkowski – KP PSP Nowe Miasto Lubawskie: 10 lutego 2020 roku o godzinie 06:41 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Nowym Mieście Lubawskim wpłynęła informacja o kolizji drogowej na trasie Radomno – Jamielnik.

Jako pierwszy na miejsce zdarzenia przybył zastęp OSP Jamielnik. Po rozpoznaniu ustalono że, samochód leży na boku na skarpie przy drodze, kierowca poza pojazdem bez jakichkolwiek obrażeń. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu na drodze oraz odłączeniu akumulator w pojeździe.

Na miejsce działań skierowano jeden zastęp z JRG Nowe Miasto Lub., zastępy OSP Jamielnik i Radomno oraz funkcjonariuszy Policji. Działania służb ratowniczych trwały 3 godziny.

W 2019 roku policjanci nowomiejskiej drogówki w trakcie pełnionych służb na terenie naszego powiatu ujawnili ponad 3 998 wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości przez kierujących. To aż o 1 538 więcej niż w roku 2018.

10 lutego, policjanci z nowomiejskiej "drogówki" prowadzili akcję "Prędkość".Nie obyło się bez kolizji.Najpierw w Radomnie, kierowca zakończył swoją podróż w przydrożnym rowie, kilka godzin poźniej, podobna sytuacja miała miejsce w Wawrowicach.Na szczęście uczestnicy tych zdarzeń nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Obaj zostali ukarani mandatami.Kolejny dzień przynosi kolejne smutne doniesienia.W 41 przypadkach, były to przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Dla właśnie tylu kierowców skończyło się to zatrzymaniem uprawnień do kierowania na okres co najmniej 3 miesięcy. W 2018 takich przypadków było 21.Te dane najlepiej ilustrują to, że przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących, wciąż pozostaje jednym z grzechów głównych popełnianych za kierownicą, a służba policjantów przeciwdziałających temu zagrożeniu jest bardzo potrzebna.inf. KPP Nowe Miasto, PSP Nowe Miasto, fot. KPP Nowe Miasto i PSP Nowe Miasto