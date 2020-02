Zatrzymany w Brzoziu 26-latek nie tylko przekroczył prędkość

Jazda samochodem z nadmierną prędkością to wykroczenie. Jeśli do tego dodamy brak uprawnień to już jest przestępstwo.







KPP Nowe Miasto: W sobotę około godziny 18:30 w Brzoziu Lubawskim policjanci ogniwa ruchu drogowego kontrolując prędkość zatrzymali kierującego skodą. Mężczyzna przekroczył prędkość w obszarze zabudowanym o 37km/h. Jak się okazało mieszkaniec powiatu ostródzkiego popełnił nie tylko to wykroczenie W trakcie sprawdzania danych kierującego w systemach informatycznych okazało się, że 26-latek w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę, bowiem obowiązuje go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.







Policja przypomina:



Niestosowanie się do orzeczonego przed sąd zakazu jest przestępstwem za które grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.







I taki właśnie zarzut usłyszał 26-latek zatrzymany w Brzoziu. Grozi mu 5 lat pozbawienia wolności. Za przekroczenie prędkości mężczyzna został ukarany mandatem karnym, natomiast za naruszenie zakazu odpowie przed sądem.Policja przypomina: