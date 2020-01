Wspólne imprezowanie zakończone kradzieżą

Nowomiejscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież pieniędzy swojego znajomego. Sprawca usłyszał już zarzut. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W miniony weekend policjanci przyjęli zgłoszenie o kradzieży pieniędzy w kwocie 13.700 zł. należących do mieszkańca powiatu nowomiejskiego.Sprawcą tej zuchwałej kradzieży okazał się znajomy pokrzywdzonego, z którym wspólnie imprezowali. Policjanci zatrzymali 20-latka i odzyskali znaczną część skradzionych pieniędzy. Pozostałą część mężczyzna zdążył już wydać na swoje potrzeby. Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży.Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. KPP Nowe Miasto