470 kg nielegalnego tytoniu! Zatrzymanie w Rakowicach

Policjanci z Iławy wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zabezpieczyli prawie 470 kg krajanki tytoniowej.

Gdyby doszło do jej nielegalnej sprzedaży, Skarb Państwa straciłby około 480 tysięcy złotych. Zatrzymany w sprawie mieszkaniec powiatu iławskiego odpowie za przestępstwo skarbowe.

Iławscy policjanci Wydziału Kryminalnego wraz z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w miejscowości Rakowice zatrzymali mieszkańca powiatu iławskiego. W pojeździe, którym poruszał się mężczyzna, ujawnili 23 worki z zawartością krajanki tytoniowej. Łączna waga zabezpieczonych wyrobów tytoniowych przewożonych bez polskich znaków skarbowych akcyzy to prawie 470 kg. Wartość uszczuplenia Skarbu Państwa przy ich sprzedaży z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego wyniosłaby około 480 tys. złotych.



Mężczyzna usłyszał już zarzut z art. 65 par. 1 kodeksu karno-skarbowego, do którego się przyznał. Grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. W przedmiotowej sprawie prokurator zastosował wobec podejrzanego poręczenie majątkowe.



inf. KPP Iława